Капитан женской сборной Англии шуточно извинилась за драму в дополнительном времени

Капитан женской сборной Англии по футболу, защитница лондонского «Арсенала» Лия Уильямсон принесла шуточное извинение за то, что победа в четвертьфинале Евро с испанками (2:1) была добыта только в дополнительное время.
«Простите, мама и папа, вам нужно на работу завтра, а я отложила ваше возвращение домой. Приношу извинения всем англичанам, но надеюсь, что все так же рады, как и я.
Ни в один из моментов матча мы не думали, что проиграем. Мы показали свою стойкость и способность выдерживать такие проверки», — приводит слова Уильямсон BBC.
На 54-й минуте четвертьфинального матча испанки после гола Эстер Гонсалес вышли вперёд, англичанки благодаря мячу Эллы Тун на 84-й минуте счёт сравняли. Решающий гол забила форвард «львиц» Джорджия Стэнуэй в овертайме на 96-й минуте.
- 21 июля 2022
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