Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба: мы и «Зенит» — играющие команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В первом туре РПЛ самарцы обыграли «Оренбург».
«Конечно, после победы над «Оренбургом» преобладает позитив. Это очень важная победа в ментальном плане. Начали чемпионат с победы, это придаёт уверенности. Был очень рад забить первый гол в Российской Премьер-Лиге, переполняли эмоции. Игроки моего амплуа редко отличаются. Для меня каждый гол — это нечто невероятное. Был очень рад и доволен.
Давно хотел сменить номер. Сейчас 10-й, он мне очень нравится. К смене номера ничего не привязываю. Не понимаю, почему именно меня вдруг стали сильно поддерживать болельщики. Я всего лишь показываю что умею. Думаю, будет интересно встретиться с «Зенитом». Мы и они — играющие команды», — сказал Якуба в интервью клубному YouTube-каналу.
- 21 июля 2022
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