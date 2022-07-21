В «Крыльях Советов» сообщили о состоянии здоровья Пиняева

В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья нападающего Сергея Пиняева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневмоторакс, а в реанимацию футболист не попадал.



«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведён консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведёт в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее.



Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

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