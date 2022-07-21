Микель Артета высказался о предстоящем переходе Александра Зинченко в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем переходе полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в стан «канониров». Сообщалось, что украинец подпишет пятилетний контракт с лондонским клубом.



«Как вы видели, он уже с нами. Осталось определиться с несколькими формальностями, но мы очень рады, что он перешёл к нам.



Я очень хорошо его знаю, он исключительный футболист. Александр поможет нашей команде. Зинченко может играть и в полузащите, и в защите.



В начале карьеры он был «десяткой», но в «Манчестер Сити» мы переделали его в левого защитника. Эта универсальность будет очень важна для нашей команды. Необходимо быть непредсказуемыми, поэтому мы берём разносторонних игроков», — цитирует Артету Sky Sports.

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