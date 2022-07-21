Германия — Австрия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022
Поделиться
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Австрии на матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Команды сыграют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Сборная Германии: Фромс, Гвинн, Хегеринг, Гендрих, Раух, Магулль, Обердорф, Дебриц, Хут, Попп, Бюль.
Сборная Австрии: Цинсбергер, Хэншоу, Георгиева, Веннингер, Винройтер, Пунтигам, Дунст, Файерзингер, Цадрациль, Хикельсбергер-Фюллер, Билла.
На матче будет работать бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей будут помогать ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервным рефери выступит Юлиана Деметреску (Румыния).
Комментарии
- 21 июля 2022
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:05
-
20:50
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
Партнерский контент