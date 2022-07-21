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Германия — Австрия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022

Германия — Австрия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Германии и Австрии на матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Команды сыграют на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Сборная Германии: Фромс, Гвинн, Хегеринг, Гендрих, Раух, Магулль, Обердорф, Дебриц, Хут, Попп, Бюль.

Сборная Австрии: Цинсбергер, Хэншоу, Георгиева, Веннингер, Винройтер, Пунтигам, Дунст, Файерзингер, Цадрациль, Хикельсбергер-Фюллер, Билла.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей будут помогать ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервным рефери выступит Юлиана Деметреску (Румыния).

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