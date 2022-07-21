Эдуард Малофеев: недавно звонил Алейников: «Какой был дурак, что не взял вас в «Торпедо»!»

Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев высказался о своём экс-подопечном полузащитнике Сергее Алейникове. Специалист и футболист пересекались в национальной команде и минском «Динамо».
«Часто ли просят о помощи? Бывает, я же в «Динамо» работаю! Кого получше знаю, помогаю, кого нет, отвечаю: «Ну напиши ты президенту или в федерацию футбола! Зачем ты мне говоришь?» Чаще всего обращаются те, кого я вырастил. Даю рекомендации, чтобы их взяли куда-нибудь. Случается, и прощения просят.
Недавно из Италии звонил Серёжа Алейников и говорит: «Эдуард Васильевич, какой я был дурак, что не взял вас в «Торпедо»!» Он тогда только начинал тренировать. Я предлагал помочь, подкрепить его, дать знания. Но вместо «Торпедо» поехал в Псков и Воронеж. А теперь что извиняться? Поезд ушёл, или поезд уехал — как хочешь пиши, его уже не догонишь!» — цитирует Малофеева Sport24.
- 21 июля 2022
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