Эдуард Малофеев: когда преследовали враги, говорил: «О боже, будь со мной!» Это спасало
Поделиться
Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал, что для него значит вера в бога. Специалист заметил, что она помогает оградить себя от врагов.
«Когда враги преследовали меня, когда друзья смеялись надо мной, я говорил только одно: «О боже, будь со мной!» Это меня спасало. В раздевалке перед матчем я всегда спрашивал ребят: «Кто сегодня не может играть в полную силу?» Молчание. А это знак согласия. Тогда предупреждал команду: «Тот, кто не будет выполнять то, о чём мы только что говорили, я буду называть предателем!» Да, бывает мандраж, можно перегореть. Это я приму. Но, если ты в хорошей форме и не делаешь так, как договаривались, ты предатель! Я порой прямо так и говорил», — цитирует Малофеева Sport24.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:05
-
20:50
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
Партнерский контент