Эдуард Малофеев: когда преследовали враги, говорил: «О боже, будь со мной!» Это спасало

Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал, что для него значит вера в бога. Специалист заметил, что она помогает оградить себя от врагов.



«Когда враги преследовали меня, когда друзья смеялись надо мной, я говорил только одно: «О боже, будь со мной!» Это меня спасало. В раздевалке перед матчем я всегда спрашивал ребят: «Кто сегодня не может играть в полную силу?» Молчание. А это знак согласия. Тогда предупреждал команду: «Тот, кто не будет выполнять то, о чём мы только что говорили, я буду называть предателем!» Да, бывает мандраж, можно перегореть. Это я приму. Но, если ты в хорошей форме и не делаешь так, как договаривались, ты предатель! Я порой прямо так и говорил», — цитирует Малофеева Sport24.