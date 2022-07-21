«Ливерпуль» разгромил «РБ Лейпциг» в товарищеском матче. Нуньес оформил покер

Сегодня, 21 июля, состоялся товарищеский матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Команды играли на арене немецкого клуба, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 5:0.
Счёт в игре уже спустя восемь минут после стартового свистка открыл Мохамед Салах после передачи Роберто Фирмино. На 48-й минуте новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес реализовал пенальти. Спустя три минуты уругваец после паса Трента Александера-Арнольда оформил дубль. Прошло 17 минут, и форвард забил третий гол в этом матче, на этот раз ему ассистировал Харви Эллиотт. На 90-й минуте Дарвин забил четвёртый гол, оформив покер.
В минувшем сезоне-2021/2022 Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».
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