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«Ливерпуль» разгромил «РБ Лейпциг» в товарищеском матче. Нуньес оформил покер

«Ливерпуль» разгромил «РБ Лейпциг» в товарищеском матче. Нуньес оформил покер
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Сегодня, 21 июля, состоялся товарищеский матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Команды играли на арене немецкого клуба, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 5:0.

Счёт в игре уже спустя восемь минут после стартового свистка открыл Мохамед Салах после передачи Роберто Фирмино. На 48-й минуте новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес реализовал пенальти. Спустя три минуты уругваец после паса Трента Александера-Арнольда оформил дубль. Прошло 17 минут, и форвард забил третий гол в этом матче, на этот раз ему ассистировал Харви Эллиотт. На 90-й минуте Дарвин забил четвёртый гол, оформив покер.

В минувшем сезоне-2021/2022 Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 июля 2022, четверг. 20:15 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 8'   0:2 Нуньес – 48' (пен)   0:3 Нуньес – 51'   0:4 Нуньес – 68'   0:5 Нуньес – 90'
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