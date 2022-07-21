Сборная Германии обыграла Австрию и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 21 июля, прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Германии и Австрии. Команды сыграли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч завершился победой немецких футболисток со счётом 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличилась полузащитница Лина Магулль, голевой пас отдала Клара Бюль. На 90-й минуте забила нападающая Александра Попп.
На матче работала бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей помогали ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).
В полуфинале женского Евро-2022 сборной Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды.
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