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Сборная Германии обыграла Австрию и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2022

Сборная Германии обыграла Австрию и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 21 июля, прошёл матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Германии и Австрии. Команды сыграли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч завершился победой немецких футболисток со счётом 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличилась полузащитница Лина Магулль, голевой пас отдала Клара Бюль. На 90-й минуте забила нападающая Александра Попп.

На матче работала бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч. Ей помогали ассистентки Шан Мэсси и Лайза Рашид (обе – Англия). Резервный рефери – Юлиана Деметреску (Румыния).

В полуфинале женского Евро-2022 сборной Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды.

ЧЕ-2022 (ж). 1/4 финала
21 июля 2022, четверг. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
2 : 0
Австрия (ж)
1:0 Магулль – 25'   2:0 Попп – 90'
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