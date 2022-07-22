Сент-Максимен может перейти в «Челси»
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«Челси» обратился в «Ньюкасл Юнайтед» по поводу трансфера Аллана Сент-Максимена. Об этом сообщает The Athletic.
Томас Тухель лично заинтересован в французском игроке, но «Челси» не готов платить запрашиваемую сумму. «Сороки» хотят получить за вингера € 40 млн.
Аллан является воспитанником французского «Сент-Этьен. 2 августа 2019 года подписал контракт с «Ньюкаслом» на шесть лет. Сумма сделки составила € 18 млн евро. 5 декабря Сент-Максимен забил свой первый гол за «Ньюкасл» в поединке с «Шеффилд Юнайтед».
В минувшем сезоне Сент-Максимен провел за «Ньюкасл» 35 матчей в Английской Премьер-лиге, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Контракт француза с „сороками“ рассчитан до 2026 года.
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