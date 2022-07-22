«Вест Хэм» сделал предложение по полузащитнику сборной Сербии Костичу

Лондонский клуб «Вест Хэм» сделал предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по переходу сербского полузащитника Филипа Костича, сообщает Sky Sports.

Контракт 29-летнего левого вингера с немецким клубом истекает по окончании следующего сезона.

За «Айнтрахт» Костич провёл 169 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 63 голевые передачи. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы сезона-2021/2022.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 24 млн.

За сборную Сербии у Костича 48 игр и три гола.

Напомним, в прошлом сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» стал 11-ым, но благодаря победе в Лиге Европы будет выступать в Лиге чемпионов.

«Вест Хэм» занял седьмую строчку в таблице чемпионата Англии и сыграет в квалификации Лиги конференций.