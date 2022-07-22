«Вест Хэм» сделал предложение по полузащитнику сборной Сербии Костичу
Поделиться
Лондонский клуб «Вест Хэм» сделал предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по переходу сербского полузащитника Филипа Костича, сообщает Sky Sports.
Контракт 29-летнего левого вингера с немецким клубом истекает по окончании следующего сезона.
За «Айнтрахт» Костич провёл 169 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 63 голевые передачи. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы сезона-2021/2022.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 24 млн.
За сборную Сербии у Костича 48 игр и три гола.
Напомним, в прошлом сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» стал 11-ым, но благодаря победе в Лиге Европы будет выступать в Лиге чемпионов.
«Вест Хэм» занял седьмую строчку в таблице чемпионата Англии и сыграет в квалификации Лиги конференций.
Новость по теме«Вест Хэм» сделал предложение по нападающему «Сассуоло» Скамакки
Комментарии
- 22 июля 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
Партнерский контент