Неманья Матич высказался о переходе Пауло Дибалы в «Рому»
Поделиться
Полузащитник «Ромы» Неманья Матич прокомментировал переход в римский клуб аргентинского нападающего Пауло Дибалы.
«Дибала привнесёт в игру команды дополнительное качество, необходимое для того, чтобы сделать большой рывок вперёд. Я сталкивался с ним как с соперником и знаю, насколько сложно играть против него.
Он напоминает мне Хуана Мату, когда тот был на пике, того Мату, который выиграл с Испанией чемпионат мира и Евро», — приводит слова Матича Il Messaggero.
Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не смог договориться о продлении контракта с «Ювентусом».
В составе туринского клуба аргентинец выступал с 2015 года, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.
Новость по темеПауло Дибала прокомментировал переход в «Рому»
Комментарии
- 22 июля 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
Партнерский контент