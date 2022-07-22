Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неманья Матич высказался о переходе Пауло Дибалы в «Рому»

Неманья Матич высказался о переходе Пауло Дибалы в «Рому»
Комментарии

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич прокомментировал переход в римский клуб аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

«Дибала привнесёт в игру команды дополнительное качество, необходимое для того, чтобы сделать большой рывок вперёд. Я сталкивался с ним как с соперником и знаю, насколько сложно играть против него.

Он напоминает мне Хуана Мату, когда тот был на пике, того Мату, который выиграл с Испанией чемпионат мира и Евро», — приводит слова Матича Il Messaggero.

Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не смог договориться о продлении контракта с «Ювентусом».

В составе туринского клуба аргентинец выступал с 2015 года, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.

Новость по теме
Пауло Дибала прокомментировал переход в «Рому»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022