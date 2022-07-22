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В ФК «Химки» объявили о расторжении контракта с нигерийским полузащитником

В ФК «Химки» объявили о расторжении контракта с нигерийским полузащитником
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Футбольный клуб «Химки», представляющий Подмосковье, объявил о расторжении контракта с 21-летним нигерийским полузащитником Лоуренсом Николасом.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В «Химки» Николас перешёл в феврале из клуба «Долгопрудный».

За красно-чёрных центральный полузащитник провёл четыре матча, в одном из которых был удалён. Результативными действиями футболист не отметился.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» на домашнем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом».

Во втором матче чемпионата для подмосковной команды, который состоится в воскресенье, 24 июля, красно-чёрные встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки».

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