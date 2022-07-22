Судья Матюнин подал в суд на спортивный сайт

Футбольный судья Алексей Матюнин подал в суд на «РБ-Спорт», сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, он будет оспаривать информацию о том, что якобы не прошел полиграф. Туда его отправили за ошибки в матче 26-го тура прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).
Ранее Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием».
Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.
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