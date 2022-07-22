Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» забил три мяча «Краснодару» в перенесённом матче женской Суперлиги

«Локомотив» забил три мяча «Краснодару» в перенесённом матче женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 22 июля, в перенесённом матче 2-го тура женской Суперлиги на «Стадионе академии ФК «Краснодар» местная одноимённая команда встречалась с «Локомотивом». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 8-й минуте открыла защитница «Краснодара» Даниэла Басаева с передачи Анны Синько. На 21-й «Локомотив» получил право на пенальти, который реализовала Кристина Хорошева. На 50-й минуте московскую команду вперёд вывела нападающая Нелли Коровкина. Окончательный счёт в матче на 80-й минуте с передачи Коровкиной установила Татьяна Морина — 3:1 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» в 15 матчах женской Суперлиги набрал 34 очка и вышел на второе место турнирной таблицы. «Краснодар» с 14 очками в 13 турах остаётся на седьмой позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (36 очков в 14 матчах).

Новость по теме
Тренер женского «Зенита»: ориентируюсь на Гвардиолу, вижу нас доминирующими в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022