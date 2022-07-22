«Локомотив» забил три мяча «Краснодару» в перенесённом матче женской Суперлиги

Сегодня, 22 июля, в перенесённом матче 2-го тура женской Суперлиги на «Стадионе академии ФК «Краснодар» местная одноимённая команда встречалась с «Локомотивом». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 8-й минуте открыла защитница «Краснодара» Даниэла Басаева с передачи Анны Синько. На 21-й «Локомотив» получил право на пенальти, который реализовала Кристина Хорошева. На 50-й минуте московскую команду вперёд вывела нападающая Нелли Коровкина. Окончательный счёт в матче на 80-й минуте с передачи Коровкиной установила Татьяна Морина — 3:1 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» в 15 матчах женской Суперлиги набрал 34 очка и вышел на второе место турнирной таблицы. «Краснодар» с 14 очками в 13 турах остаётся на седьмой позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (36 очков в 14 матчах).