Тренер женского «Зенита»: ориентируюсь на Гвардиолу, вижу нас доминирующими в России

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина рассказала, на кого ориентируется в своей работе.
«В атаке команда должна думать про оборону, а в обороне – про атаку. Но я всё равно предпочитаю более атакующий футбол. Хочется больше атаковать и проводить больше времени у ворот соперника. Но, как бы мы ни хотели играть в контроль мяча, где-то всё равно будем его терять. И мне очень важно, чтобы девчонки правильно реагировали на эту потерю мяча. Волей-неволей мы будем играть в обороне. Но больше – быть с мячом.
Ориентируюсь ли на какого-то тренера в своей работе? Да, у меня есть кумир. Это Хосеп Гвардиола. Думаю, чтобы довести игру «Зенита» до такой, как у него, нужно время. После первого года мы стали отбирать игроков более точечно. После второго стали подбирать футболистов именно под наш футбол, в который мы хотим играть. Через год-два вижу «Зенит» доминирующим в России. Но всё равно должна быть конкуренция, и интересно играть, когда матчи более захватывающие. Думаю, и для болельщиков так интереснее, а не так, что обыгрываешь всех с крупным счётом», — сказала Порядина в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити».
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