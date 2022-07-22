Швеция вышла в полуфинал женского чемпионата Европы, забив на 93-й минуте

Сегодня, 22 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Швеции и Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Победу со счётом 1:0 одержала команда со Скандинавского полуострова.

Единственный гол на 93-й минуте забила защитница Линда Сембрант. В полуфинале шведки встретятся со сборной Англии. Матч запланирован на 26 июля.

Вчера, 21 июля, сборная Германии обыграла национальную команду Австрии и вышла в полуфинал турнира. Германия в 1/2 финала встретится с победителем пары Франция — Нидерланды.



По итогам группового этапа сборная Швеции заняла первое место в группе C, набрав семь очков из девяти возможных. Национальная команда Бельгии с четырьмя очками стала второй в квартете D.



Финальный матч женского Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – сборная Нидерландов.