«Не помню, что он играл. Значит, не выделялся». Хавбек «Акрона» — о Родри в финале Евро

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров, ставший победителем чемпионата Европы – 2013 в составе сборной России U17, не помнит, как играл против хавбека «Манчестер Сити» Родри в финале чемпионата Европы – 2015.

«Родри играл против нас в финале Евро-2015? Мне тогда, кроме Асенсио и Себальоса, никто не запомнился. Вообще не помню, что он тогда играл. Значит, не выделялся на то время», — передаёт слова Макарова Metaratings.

25-летний Макаров — воспитанник московского «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник не провёл ни матча. Позднее в его карьере были клубы «Минск» (Беларусь), «Анортосис» (Кипр), «СКА-Хабаровск», «Ислочь» (Беларусь) и «Ротор». Летом 2022 года Макаров подписал контракт с «Акроном».