«Не помню, что он играл. Значит, не выделялся». Хавбек «Акрона» — о Родри в финале Евро
Поделиться
Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров, ставший победителем чемпионата Европы – 2013 в составе сборной России U17, не помнит, как играл против хавбека «Манчестер Сити» Родри в финале чемпионата Европы – 2015.
«Родри играл против нас в финале Евро-2015? Мне тогда, кроме Асенсио и Себальоса, никто не запомнился. Вообще не помню, что он тогда играл. Значит, не выделялся на то время», — передаёт слова Макарова Metaratings.
25-летний Макаров — воспитанник московского «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник не провёл ни матча. Позднее в его карьере были клубы «Минск» (Беларусь), «Анортосис» (Кипр), «СКА-Хабаровск», «Ислочь» (Беларусь) и «Ротор». Летом 2022 года Макаров подписал контракт с «Акроном».
Комментарии
- 23 июля 2022
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:13
-
00:06
- 22 июля 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
21:30
Партнерский контент