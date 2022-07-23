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Александр Мостовой рассказал, почему не получил тренерскую лицензию

Александр Мостовой рассказал, почему не получил тренерскую лицензию
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не хочет получать тренерскую лицензию. Экс-футболист заявил, что не уверен в том, что будет тренировать клуб третьей российской лиги, если поступит предложение.

«Я дольше всех из игроков своего поколения прожил за границей — больше 20 лет в общей сложности. Когда вернулся, все тренерские места уже были заняты. В Испании своих легенд навалом — я могу легко назвать с десяток культовых имён испанского футбола, которые сидят без дела с корочкой. Да и потом: вот была эта бумажка у Бескова и Лобановского?

Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором. Пойду ли сейчас тренировать клуб ФНЛ, если предложат? Не уверен», — цитирует Мостового Sport24.

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