Левандовски считает, что благодаря Гвардиоле ему будет легче адаптироваться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о переходе в каталонский клуб из «Баварии».
«Я знал, что у этого проекта очень хорошее будущее, хотя последние несколько лет были трудными. Когда они связались со мной, я почти не раздумывал, потому что знал, что это подходящее время. Я хочу подарить болельщикам «Барселоны» много радости. Я хочу сделать их такими же счастливыми, как они уже были, или даже больше, потому что они поддерживают команду независимо от того, хорошо идут дела у клуба или нет. Болельщики всегда рядом, они всегда стараются поддержать команду. И в этом сезоне мы постараемся подарить болельщикам как можно больше радости. Поскольку меня тренировал Гвардиола, я думаю, что мне будет легче адаптироваться в «Барселоне». Я человек, который любит слушать. После моего первого разговора с Хави я уже знал его идею и его менталитет», — приводит слова Левандовского Sport.es.
Напомним, Левандовски работал под руководством Гвардиолы в «Баварии».
- 23 июля 2022
-
03:41
-
03:24
-
03:10
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:32
-
02:10
-
01:52
-
01:50
-
01:42
-
01:38
-
01:29
-
01:19
-
00:50
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:13
-
00:06
- 22 июля 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49