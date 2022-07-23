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Левандовски считает, что благодаря Гвардиоле ему будет легче адаптироваться в «Барселоне»

Левандовски считает, что благодаря Гвардиоле ему будет легче адаптироваться в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о переходе в каталонский клуб из «Баварии».

«Я знал, что у этого проекта очень хорошее будущее, хотя последние несколько лет были трудными. Когда они связались со мной, я почти не раздумывал, потому что знал, что это подходящее время. Я хочу подарить болельщикам «Барселоны» много радости. Я хочу сделать их такими же счастливыми, как они уже были, или даже больше, потому что они поддерживают команду независимо от того, хорошо идут дела у клуба или нет. Болельщики всегда рядом, они всегда стараются поддержать команду. И в этом сезоне мы постараемся подарить болельщикам как можно больше радости. Поскольку меня тренировал Гвардиола, я думаю, что мне будет легче адаптироваться в «Барселоне». Я человек, который любит слушать. После моего первого разговора с Хави я уже знал его идею и его менталитет», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Напомним, Левандовски работал под руководством Гвардиолы в «Баварии».

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