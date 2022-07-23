«Вест Хэм» покупает одного из лидеров «Айнтрахта» за € 15 млн

Левый латераль франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в английский «Вест Хэм». Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. «Молотобойцы» уже достигли договорённости с футболистом по условиям личного контракта на четыре года – до лета 2026-го, сообщает известный инсайдер Николо Скира.



По информации журналиста, за трансфер сербского игрока «Вест Хэм» заплатит всего € 15 млн. Очевидно, это связано с тем, что у Костича остался год контракта с немецким клубом – действующее соглашение истекает 30 июня 2023-го и не было продлено.



Серб Филип Костич стал игроком «Айнтрахта» в августе 2018 года, отыграл год, затем на один сезон ушёл в аренду в «Гамбург», после чего вернулся во Франкфурт и стал ключевым исполнителем в составе. Всего на его счету 169 игр за «Айнтрахт», 33 гола и 63 ассиста.



29-летний Костич в прошлом сезоне выиграл с «Айнтрахтом» Лигу Европы. На пути к трофею он пропустил только один матч из-за травмы, а все остальные, выходя в старте, провёл без замен. Интересно, что в четвертьфинале франкфуртцы прошли именно «Вест Хэм». Суммарно за сезон у Костича 43 игры, 7 мячей и 15 результативных передач.