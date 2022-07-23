Зинченко рассказал, кто сильнее всех повлиял на его решение перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко признался, что наставник «канониров» Микель Артета больше всех повлиял на его решение перейти в команду из «Манчестер Сити».

«Насколько сильно повлиял на моё решение Артета? Я бы сказал, что он сыграл ключевую роль в моём решении. Я его хорошо знаю по совместной работе в «Манчестер Сити». С самого первого дня там я знал, что Артета будет очень хорошим тренером. То, как он видит футбол, особенно было заметно в матчах «Арсенала» в последнем сезоне. Мне это очень нравится», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

25-летний Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на четыре года. За «Манчестер Сити» Александр играл с 2016 года, когда перешёл в английскую команду из «Уфы».