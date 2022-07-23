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Аллегри: Погба будет одним из символов этого «Ювентуса»

Аллегри: Погба будет одним из символов этого «Ювентуса»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после товарищеского матча с мексиканским клубом «Гвадалахара Чивас» (2:0) отметил важность полузащитника Поля Погба для итальянской команды.

«Это была хорошая проверка для нас. Команда много работала, и результат был виден. Я доволен выступлением молодых футболистов и новичков команды, которые внесли свой вклад в результат. Погба неплохо выступил, но есть ещё над чем работать. Он будет одним из символов этой команды», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Напомним, счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте – отличился итальянский нападающий «Ювентуса» Козимо да Грака. Лишь к концу игры, на 80-й минуте, преимущество туринцев удвоил Маттиа Компаньон, установивший окончательный счёт матча.

Погба и Ди Мария попали в стартовый состав «Ювентуса» на эту встречу, однако не сумели отметиться результативными действиями.

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