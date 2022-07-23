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Криштиану Роналду остаётся в Лиссабоне и ждёт указаний от своего агента

Криштиану Роналду остаётся в Лиссабоне и ждёт указаний от своего агента
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остаётся в Лиссабоне, где ожидает указаний от своего агента Хорхе Мендеша, сообщает Football Daily.

Мендеш пытается найти новый клуб для Роналду. Сообщалось, что португальский нападающий хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Интерес к Роналду проявляли «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси», однако позже клубы отказались от идеи приобретения португальского нападающего.

Сам Криштиану ради ухода из «Манчестер Юнайтед» готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты.
Ранее Роналду не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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