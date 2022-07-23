«ПСЖ» разгромил японский клуб «Урава Ред Даймондс» в товарищеском матче

Сегодня, 23 июля, в товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» встречался с японским клубом «Урава Ред Даймондс». Игра прошла на стадионе «Сайтама» в городе Сайтама (Япония) и завершилась победой французской команды со счётом 3:0.



На 16-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия. Результативную передачу отдал форвард парижан Мауро Икарди. На 36-й минуте нападающий Килиан Мбаппе упрочил преимущество «ПСЖ», забив гол после передачи защитника Хуана Берната. На 76-й минуте итоговый счёт установил форвард французской команды Арно Калимуэндо.



Ранее «ПСЖ» провёл два товарищеских матча. 15 июля парижане обыграли французский клуб «Кевийи-Руэн» со счётом 2:0, а 20 июля одолели японскую команду «Кавасаки Фронтале» (2:1).