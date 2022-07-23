«Рубин» обыграл «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги, «Ростов» одолел «Енисей»

В матче 16-го тура женской Суперлиги «Рубин» принимал «Звезду-2005». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



На третьей минуте встречи счёт открыла футболистка «Рубина» Наталья Соколова. На 48-й минуте нападающая Маселюс Швендески упрочила преимущество хозяев в счёте. На 85-й минуте полузащитница «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила итоговый счёт.



«Рубин» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2022. «Звезда-2005» (14) — на седьмом месте.



В другом матче Суперлиги «Енисей» принимал «Ростов». Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол забила футболистка «Ростова» Лиана Юхаева, успешно реализовавшая пенальти. На 74-й минуте с поля была удалена футболистка «Енисея» Анастасия Морозова.