Федотов рассказал, чего не хватает в игре нынешнему ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, за счёт чего получилось добыть разгромную победу клуба в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).



«Понятно, что я знаю индивидуальные качества футболистов «Сочи». Мы знали картинку. Понятно, что команда умеет создавать, хорошо комбинирует. Нам нужно было понять, как взаимодействовать. Пока не хватает стабильности. Есть эпизоды, когда мы очень легко расстаёмся с мячом. Командная уверенность — то, к чему нам нужно стремиться, не бояться играть в футбол.



Хочу отметить всю команду, всех футболистов. Команда проявила характер, мастерство тоже — без него никуда. Я за командные взаимодействия. Кто-то в них себя проявляет. Мы заслужили победу отношением к делу. Отдельно взятый футболист не может проявить себя вне системы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.