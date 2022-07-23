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«Сумасшедший голкипер». Зайнутдинов — о голевой передаче Акинфеева

«Сумасшедший голкипер». Зайнутдинов — о голевой передаче Акинфеева
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о голевой передаче вратаря Игоря Акинфеева в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0).

«От Акинфеева на тренировках всегда ждёшь таких передач. Мало вообще вратарей, кто может с места отдать такую диагональ. Сумасшедший голкипер — что ещё тут скажешь.

Моя универсальность? Думаю, вратарём мне Игорь не даст стать, а так я готов играть везде, где будет полезно», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Игорь Акинфеев оформил результативную передачу во втором тайме матча. Российский вратарь стал ассистентом полузащитника Хорхе Карраскаля, который отличился на 56-й минуте встречи.

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