Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого «Адана Демирспор», сообщается в соцсетях клуба.



32-летний украинский футболист подписал контракт по схеме «1+1». За «Адана Демирспор» выступает известный итальянский нападающий Марио Балотелли.



Напомним, Ракицкий – воспитанник донецкого «Шахтёра». За украинский клуб он сыграл в 325 матчах, забил 14 мячей и 30 раз ассистировал своим партнёрам.



Последним клубом Ярослава был «Зенит», за который он играл с 2019 по 2022 год. За российский клуб он провёл 108 матчей, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.



С 2009 по 2018 год Ракицкий вызывался в сборную Украины. Защитник 54 раза выходил на поле в футболке национальной команды.