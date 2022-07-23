Арбитр Федотов: Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно

Российский судья Игорь Федотов считает, что главный арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» Кирилл Левников ошибочно удалил полузащитника «быков» Александра Черникова.

«Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, которая говорила, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч обслуживает бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).