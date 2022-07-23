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Экс-советник Федуна Камоцци: «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ

Экс-советник Федуна Камоцци: «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ
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Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что красно-белые могут финишировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги выше «Зенита».

«Я очень рад за Абаскаля и за клуб, что они добились первой победы в сезоне! «Спартак» может финишировать выше «Зенита» в РПЛ. Надеюсь, у команды это получится», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 23 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1. Теперь в активе красно-белых и «Зенита» по итогам двух туров РПЛ по четыре очка.

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