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Женская сборная ЮАР выиграла Кубок африканских наций, победив в финале хозяев турнира

Женская сборная ЮАР выиграла Кубок африканских наций, победив в финале хозяев турнира
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Национальная сборная Южно-Африканской Республики (ЮАР) стала победителем Кубка африканских наций – 2022 среди женщин, в решающем матче одержав победу над Марокко.

Турнир проходил в Марокко, а финальный поединок состоялся в столице государства Рабате на арене Stade Moulay Hassan. Сборная ЮАР выиграла со счётом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.

Героем финала стала 27-летняя нападающая сборной ЮАР Хильда Магайя, оформившая дубль точными ударами на 63-й и 71-й минутах игры. Марокканская футболистка Розелла Айяне, представляющая английский «Тоттенхэм», своим голом на 80-й минуте лишь сократила разрыв в счёте – отыграться хозяйкам турнира не удалось.

Для женской сборной ЮАР это историческая первая победа на Кубке африканских наций. Ранее представительницы этой страны пять раз проигрывали в финалах (1995, 2000, 2008, 2012, 2018). В четвертьфинале южноафриканки обыграли Ботсвану, а в полуфинале – Нигерию (оба раза – также со счётом 2:1).

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