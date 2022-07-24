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Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» в матче с «Арсеналом»

Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение своей команды в товарищеском матче с «Арсеналом» (0:4).

«Мы заслужили поражение, и это справедливо, потому что мы были недостаточно хороши. Мы были просто неконкурентоспособны. Беспокойство заключается в том, что уровень физической и психологической готовности к этому матчу у «Арсенала» был намного выше, чем у нас. Я думаю, что это их самый сильный состав и структура, которые вы видите в последнее время. Именно таким составом они попытаются выходить на матчи Премьер-лиги.

Я смотрю на прошлый сезон и те игры, в которых мы боролись, части сезона, в которых мы боролись, а затем на нас наложили санкции, и игроки покинули нас, а некоторые игроки пытаются нас покинуть и сейчас, — это проблема.

Поэтому у нас есть срочные запросы на качественных футболистов", — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

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