Гвардиола высказался о дебюте Холанда за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о дебютном матче норвежского форварда Эрлинга Холанда за «горожан».



«Холанд забил важный мяч. Он сыграл 45 минут, что хорошо для него. Но ему нужно ещё больше времени. После того, как мы вернёмся, у нас будет две-три недели, чтобы ещё подготовиться. За это время мы наберём свою наилучшую форму», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.



В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.



Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил летний новичок «Манчестер Сити» – норвежский нападающий Эрлинг Холанд.