Дани Алвес раскритиковал руководство «Барселоны» за ситуацию с продлением его контракта

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, подписавший контракт с мексиканским клубом «Пумас», раскритиковал руководство «Барселоны» за их поведение в вопросе продления его контракта с клубом.

«Есть способы и средства уважать друг друга, уважать людей, которые добились больших успехов в «Барсе». Поэтому я сказал, что я вечно благодарен им, но явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Когда я вернулся в «Барсу», я тогда сказал, что у них никогда не будет проблем со мной. Жизнь в Барселоне — это подарок судьбы.

Иметь возможность работать или играть за «Барсу» — еще больший подарок, но… они могли быть откровенны со мной и обсуждать вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. У нас был почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать твой контракт», — приводит слова Алвеса AS.

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