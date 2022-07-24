Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черников получал красную карточку, «Спартак» побеждал «Краснодар». Главные фото матча

Черников получал красную карточку, «Спартак» побеждал «Краснодар». Главные фото матча
«Спартак» разгромил «Краснодар»
Комментарии

23 июля прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес. На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее. Сейчас нужно провести анализ трёх игр, как и той работы, которую мы проделали за это время», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022