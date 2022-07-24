Черников получал красную карточку, «Спартак» побеждал «Краснодар». Главные фото матча

23 июля прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес. На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сегодня был тяжёлый матч. Соперник играл хорошо, нужно отдать им должное. Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но считаю, что победа закономерна. Правда, в конце надо было играть спокойнее. Сейчас нужно провести анализ трёх игр, как и той работы, которую мы проделали за это время», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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