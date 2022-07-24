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Холанд оценил свою форму после дебютного гола за «Манчестер Сити»

Холанд оценил свою форму после дебютного гола за «Манчестер Сити»
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свою форму после дебютного гола, заявив, что пока находится не в идеальных кондициях, но в целом чувствует себя неплохо.

«Было здорово выиграть у «Баварии» и проверить свои силы перед игрой с «Ливерпулем» на следующей неделе». Надо признать, у меня пока неидеальная форма, но она придёт. Не беспокоюсь об этом. Вы видели сегодня, что я чувствую себя в целом неплохо. Было приятно вновь начать работу после шести недель без игры. Это хорошее чувство», – приводит слова Холанда VG.

В ночь на 24 июля в США состоялся товарищеский матч между чемпионами Германии и Англии – «Баварией» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу новичка «горожан» – нападающего Эрлинга Холанда.

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