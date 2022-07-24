Холанд: Гвардиола немного сумасшедший
Поделиться
Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле, назвав его «немного сумасшедшим».
«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», – цитирует Холанда VG.
В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» – нападающий Эрлинг Холанд.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
11:46
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:10
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:11
-
08:05
-
08:05
-
07:46
-
07:46
-
07:29
-
07:13
-
07:02
-
06:55
-
06:39
-
06:32
-
05:49
Партнерский контент