Холанд: Гвардиола немного сумасшедший

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле, назвав его «немного сумасшедшим».



«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я в клубе всего лишь неделю, так что не могу пока многое сказать. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», – цитирует Холанда VG.



В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.



Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил новичок «Манчестер Сити» – нападающий Эрлинг Холанд.

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