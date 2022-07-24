Джикия вступился за болельщика, выбежавшего на поле после матча «Краснодар» — «Спартак»

После матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак» на поле выбежал болельщик.



Фаната оперативно остановили сотрудники стадиона и повели в подтрибунное помещение. Это заметил защитник московской команды Георгий Джикия, который последовал за стюардами и вступился за фаната. После беседы сотрудники арены позволили болельщику вернуться на трибуны.

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе ФК «Краснодар», завершилась победой «Спартака» со счётом 4:1. Голами в составе красно-белых отметились полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес. Ещё один гол забил защитник «Краснодара» Сергей Бородин, отправивший мяч в собственные ворота. В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля.