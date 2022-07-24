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В Африке во второй раз за две недели побит рекорд посещаемости женского футбола

В Африке во второй раз за две недели побит рекорд посещаемости женского футбола
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В Африке вновь побили рекорд посещаемости женского футбольного матча.

Финальную встречу Кубка африканских наций — 2022 среди женских национальных команд, в которой сыграли сборные Южно-Африканской республики (ЮАР) и Марокко, на стадионе посмотрели около 60 тыс. зрителей. Прошлый рекорд был установлен в матче плей-офф турнира Марокко — Ботсвана. Общая аудитория на «Принц Мулай Абделлах Стэдиум» в Рабате составила 45 тыс. человек.

Напомним, победителем женского Кубка африканских наций — 2022 стала сборная ЮАР, обыгравшая Марокко со счётом 2:1. Женская команда ЮАР стала победительницей турнира впервые в истории. Ранее представительницы этой страны пять раз проигрывали в финалах (1995, 2000, 2008, 2012, 2018).

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