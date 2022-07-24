Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации

Спортивный врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации
Комментарии

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.

«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лёгкими и диафрагмой воздух за счёт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 20 июля Пиняев отправился на медицинское обследование, в ходе которого у 17-летнего футболиста был диагностирован выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс. Сергей может не выйти на поле до весенней части нынешнего сезона.

Появилось видео, где Пиняев после больницы гуляет со странной бутылкой. Зачем она ему Появилось видео, где Пиняев после больницы гуляет со странной бутылкой. Зачем она ему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022