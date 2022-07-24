Спортивный врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.

«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лёгкими и диафрагмой воздух за счёт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 20 июля Пиняев отправился на медицинское обследование, в ходе которого у 17-летнего футболиста был диагностирован выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс. Сергей может не выйти на поле до весенней части нынешнего сезона.