Спортивный врач объяснил, зачем Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации
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Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, почему полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ходит с бутылкой с трубкой после госпитализации.
«Это стандартная процедура, чтобы в случае повторного попадания воздуха между лёгкими и диафрагмой воздух за счёт давления выходил через эту дырочку и попадал в бутылку. Люди после пневмоторакса некоторое время ходят с этой бутылкой, в этом нет ничего страшного», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, 20 июля Пиняев отправился на медицинское обследование, в ходе которого у 17-летнего футболиста был диагностирован выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс. Сергей может не выйти на поле до весенней части нынешнего сезона.
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