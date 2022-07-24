Оформивший хет-трик Сычевой рассказал, как изменился Крым после 2014 года

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший первый хет-трик сезона РПЛ в матче второго тура с екатеринбургским «Уралом» (3:0), рассказал, как изменился Крым после 2014 года. Два года назад футболист играл в команде «Крымтеплица» на внутреннем чемпионате полуострова.
«В отпуске всегда прилетаю в Крым. И могу подтвердить слова Даниила (Хлусевича). Это правда: Крым изменился — дороги, дворы… Например, в моём городе (Симферополе) почти в каждом дворе делают ремонт, строят площадки. Сделали Тавриду и Крымский мост. Полуостров с каждым годом становится лучше и лучше», — сказал Сычевой в интервью Sport24.
Сычевой в матче «Оренбург» — «Урал» вышел на замену в перерыве и оформил хет-трик, забив в течение чуть более получаса игры три мяча (на 46-й, 63-й и 77-й минутах матча).
- 24 июля 2022
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
15:48
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:36
-
15:27
-
15:25
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
14:59
-
14:54
-
14:30
-
14:26
-
14:19
-
14:19
-
14:10
-
13:54
-
13:44
-
13:27
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:10