Оформивший хет-трик Сычевой рассказал, как изменился Крым после 2014 года

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший первый хет-трик сезона РПЛ в матче второго тура с екатеринбургским «Уралом» (3:0), рассказал, как изменился Крым после 2014 года. Два года назад футболист играл в команде «Крымтеплица» на внутреннем чемпионате полуострова.

«В отпуске всегда прилетаю в Крым. И могу подтвердить слова Даниила (Хлусевича). Это правда: Крым изменился — дороги, дворы… Например, в моём городе (Симферополе) почти в каждом дворе делают ремонт, строят площадки. Сделали Тавриду и Крымский мост. Полуостров с каждым годом становится лучше и лучше», — сказал Сычевой в интервью Sport24.

Сычевой в матче «Оренбург» — «Урал» вышел на замену в перерыве и оформил хет-трик, забив в течение чуть более получаса игры три мяча (на 46-й, 63-й и 77-й минутах матча).