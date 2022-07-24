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Роберт Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом»

Роберт Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал победу команды над мадридским «Реалом» (1:0) в товарищеском матче.

«Матч с «Реалом» остаётся матчем с «Реалом», несмотря на то что он был товарищеским. Игры с ними всегда разные и особенные. В «Барселоне» довольны качеством и интенсивностью, показанными командой в матче. С нетерпением жду следующей игры, тренировки. Видим и чувствуем, что грядёт что-то хорошее.

Я очень рад быть в «Барселоне», стать частью этой команды. Складывается ощущение, что я пробыл здесь несколько месяцев, а не несколько дней. Это нечто удивительное для меня, я чувствую большую поддержку со стороны одноклубников и персонала. Очень ценю это», — приводит слова Левандовского ESPN.

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