«Алания» победила «Родину», доигрывавшую матч Первой лиги в меньшинстве

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между московской «Родиной» и владикавказской «Аланией». Команды сыграли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Победу в матче одержала «Алания» — 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «Алании» Ислам Машуков. С 73-й минуты «Родина» играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Александр Клещенко.



Через четыре минуты полузащитник гостей Артур Галоян удвоил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Родины» Михаил Мальцев. Спустя две минуты защитник владикавказцев Азамат Засеев восстановил преимущество «Алании» в два мяча.