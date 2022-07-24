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«Алания» победила «Родину», доигрывавшую матч Первой лиги в меньшинстве

«Алания» победила «Родину», доигрывавшую матч Первой лиги в меньшинстве
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Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между московской «Родиной» и владикавказской «Аланией». Команды сыграли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Победу в матче одержала «Алания» — 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «Алании» Ислам Машуков. С 73-й минуты «Родина» играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Александр Клещенко.

Через четыре минуты полузащитник гостей Артур Галоян удвоил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Родины» Михаил Мальцев. Спустя две минуты защитник владикавказцев Азамат Засеев восстановил преимущество «Алании» в два мяча.

Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Машуков – 34'   0:2 Галоян – 77'   1:2 Мальцев – 90+1'   1:3 Засеев – 90+3'
Удаления: Клещенко – 73' / нет
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