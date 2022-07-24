«Алания» победила «Родину», доигрывавшую матч Первой лиги в меньшинстве
Поделиться
Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между московской «Родиной» и владикавказской «Аланией». Команды сыграли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Победу в матче одержала «Алания» — 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий «Алании» Ислам Машуков. С 73-й минуты «Родина» играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Александр Клещенко.
Через четыре минуты полузащитник гостей Артур Галоян удвоил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Родины» Михаил Мальцев. Спустя две минуты защитник владикавказцев Азамат Засеев восстановил преимущество «Алании» в два мяча.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
19:25
-
19:20
-
19:20
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:31
-
17:25
Партнерский контент