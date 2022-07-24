Севикян: в «Леванте» после 24 февраля отношение ко мне не поменялось
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян, ранее выступавший в испанском «Леванте», рассказал, как повлияло 24 февраля на взаимоотношения в команде.
«В «Леванте» после 24 февраля отношение ко мне не поменялось, ничего такого не чувствовал», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
20-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В июле 2017 года Эдгар перешёл в структуру «Леванте». В 44 матчах за фарм-клуб испанского клуба Севикян забил четыре гола. Также Севикян провёл два матча за первую команду «Леванте». 6 июля Севикян в статусе свободного агента подписал контракт с «Нижним Новгородом» на три года.
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