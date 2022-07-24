Экс-футболист «Леванте» Севикян объяснил, почему не получилось заиграть в Европе
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Бывший полузащитник испанского «Леванте» Эдгар Севикян объяснил, почему у него не получилось заиграть в европейских командах.
«В Европе не получилось из-за обстоятельств. У меня был не очень хороший сезон из-за статистики, мало игр, три травмы подряд. Последний раз я играл, наверное, в феврале или январе. Было очень тяжело найти хороший вариант в Европе. Что-то было, но проект Галактионова заинтересовал больше.
Политическая ситуация? Что-то такое тоже есть, клубы реагировали на эту тему. В Европе сейчас есть такое, что к русским относятся с осторожностью. Такие проблемы могли быть, но меня привлекла работа с Галактионовым — это основное», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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