Экс-футболист «Леванте» Севикян объяснил, почему не получилось заиграть в Европе

Бывший полузащитник испанского «Леванте» Эдгар Севикян объяснил, почему у него не получилось заиграть в европейских командах.

«В Европе не получилось из-за обстоятельств. У меня был не очень хороший сезон из-за статистики, мало игр, три травмы подряд. Последний раз я играл, наверное, в феврале или январе. Было очень тяжело найти хороший вариант в Европе. Что-то было, но проект Галактионова заинтересовал больше.



Политическая ситуация? Что-то такое тоже есть, клубы реагировали на эту тему. В Европе сейчас есть такое, что к русским относятся с осторожностью. Такие проблемы могли быть, но меня привлекла работа с Галактионовым — это основное», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.