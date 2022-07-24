Гендиректор «Динамо»: мы бы хотели, чтобы Варела объяснил свой поступок. Ждём объяснений

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поступок защитника команды Гильермо Варелы. Уругвайский футболист покинул расположение команды без уведомления.

«То, что произошло, стало для нас неожиданностью. Мы бы хотели, чтобы игрок объяснил свой поступок. На данный момент мы не имеем от него никакого объяснения, почему он не принял участия в сегодняшней игре. Микроцикл он провёл с командой, тренировался, проходил все занятия, готовился к игре. Сегодня в игре с «Торпедо» участия не принял по своему решению. Ждём каких-то объяснений от него.

Это существенное нарушение контракта, в моём понимании. Мы изучим юридическую составляющую этого кейса, этой ситуации. Будет штраф, лишение зарплаты? Мы примем решение. Только сегодня узнали об этом нарушении. Проработаем реакцию клуба на эту ситуацию», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года.