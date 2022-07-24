Гол Гамида Агаларова принёс «Ахмату» волевую победу над «Факелом»

Сегодня, 24 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играл с «Факелом». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий «Факела» Максим Максимов с передачи Хызыра Аппаева. На 37-й минуте Владимир Ильин с паса Александра Трошечкина восстановил равенство. На 64-й минуте Гамид Агаларов, появившийся на поле после перерыва, забил свой первый мяч за «Ахмат» и принёс команде победу — 2:1.

Главным арбитром матча «Ахмат» — «Факел» был Алексей Амелин (Тула). Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). Резервным арбитром был Игорь Низовцев (Нижний Новгород), судьёй VAR — Павел Кукуян (Сочи), его помощником — Алексей Стипиди (Краснодар).