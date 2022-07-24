Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своём восстановлении после травмы. В конце июня у футболиста было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Срок восстановления при таких травмах занимает от семи до девяти месяцев, Рифат ранее перенёс операцию.

«Всё отлично, восстанавливаюсь. Цорн сказал, что буду готов к следующему перерыву? Работаем, работаем», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016–2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.