Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своём восстановлении после травмы. В конце июня у футболиста было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Срок восстановления при таких травмах занимает от семи до девяти месяцев, Рифат ранее перенёс операцию.
«Всё отлично, восстанавливаюсь. Цорн сказал, что буду готов к следующему перерыву? Работаем, работаем», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016–2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.
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