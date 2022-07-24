Плутник ответил на вопрос, будет ли оштрафован Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник высказался об удалении полузащитника Алексиса Бека-Бека в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
«У команды есть главный тренер. У нас хватает людей в тренерском штабе.
Гол Марадишвили? Все всё видели, пусть эмоции останутся при каждом. Будет ли клуб штрафовать Бека-Бека? Все штрафы, которые есть, применяются тренерским штабом: за удаления и всё остальное. Это спортивный блок», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Французский полузащитник московской команды был удалён с поля на 65-й минуте за вторую жёлтую карточку. Первую карточку Бека-Бека получил 15 минутами ранее. «Локомотив» сумел избежать поражения в добавленное время.
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